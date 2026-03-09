غارة اسرائيلية على الضاحية الجنوبية في هذه الاثناء

معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية الدائمة حكمت على ثلاثة من عناصر حزب الله بغرامة مالية قدرها ٩٠٠ ألف ليرة لبنانية لكل منهم بجرم حيازة ونقل أسلحة بالاضافة الى مصادرة المضبوطات

