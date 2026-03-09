الجيش الإسرائيلي: بدأنا موجة غارات متزامنة في طهران وأصفهان وجنوب إيران

قصف مدفعي إسرائيلي على محيط بلدتي الخيام والقليعة جنوبي لبنان

غارة اسرائيلية على الضاحية الجنوبية في هذه الاثناء