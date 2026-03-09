الأخبار
الرئيس السوريّ: ندعم الخطوات الجادة التي تتخذها حكومتا العراق ولبنان لإبعاد الخطر عن بلديهما ومنع أي انزلاق باتجاه الصراع ونقف إلى جانب الرئيس اللبنانيّ في نزع سلاح الحزب

خبر عاجل
2026-03-09 | 12:04
مشاهدات عالية
الرئيس السوريّ: ندعم الخطوات الجادة التي تتخذها حكومتا العراق ولبنان لإبعاد الخطر عن بلديهما ومنع أي انزلاق باتجاه الصراع ونقف إلى جانب الرئيس اللبنانيّ في نزع سلاح الحزب
الرئيس السوريّ: ندعم الخطوات الجادة التي تتخذها حكومتا العراق ولبنان لإبعاد الخطر عن بلديهما ومنع أي انزلاق باتجاه الصراع ونقف إلى جانب الرئيس اللبنانيّ في نزع سلاح الحزب

