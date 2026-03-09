كلاس: الدبلوماسية والعودة إلى وقف إطلاق النار هما أفضل فرصة لتجنب انزلاق لبنان إلى الفوضى

التالي

كالاس: قرار "حزب الله" بمهاجمة إسرائيل دعمًا لإيران يعرض المنطقة بأكملها للخطر ويضيف بعدًا مميتًا ولإسرائيل الحق في الدفاع بما يتماشى مع القانون الدوليّ لكن عليها وقف عملياتها في لبنان