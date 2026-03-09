كالاس: قرار "حزب الله" بمهاجمة إسرائيل دعمًا لإيران يعرض المنطقة بأكملها للخطر ويضيف بعدًا مميتًا ولإسرائيل الحق في الدفاع بما يتماشى مع القانون الدوليّ لكن عليها وقف عملياتها في لبنان

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك