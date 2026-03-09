أكسيوس عن مصادر: الحكومة الإسرائيلية رفضت التواصل بشأن لبنان بشكل قاطع في إشارة إلى أن الوقت قد فات

الأشقر للـLBCI: نعمل على إقفال الـparking وحصر دخول النزلاء من المدخل الرئيسيّ والخروج منه للتأكد من هُوياتهم ومراقبة تطبيق الموظفين لإجراءات السلامة لأنه تبين تعطيل كاميرات المراقبة في الفندق لخمسة أيام من دون أن ينتبه أحد

