وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي انذار عاجل إلى سكان قرية الأنصارية في جنوب لبنان.



وقال: ”أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع العمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم“.

وأضاف: ”حرصًا على سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا والابتعاد عن القرية لمسافة لا تقل عن 1000 متر".

وأوضح أن ”كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرض حياته للخطر“.