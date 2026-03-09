هآرتس عن مصدر مطلع: إسرائيل ترفض مبادرة فرنسية حديثة لوقف إطلاق النار في لبنان

بعد إعلان الجيش السوري عن إطلاق قذائف من لبنان، مصدر في وزارة الدفاع السورية للـLBCI: الوزارة تتواصل مع الجيش اللبناني الذي تعهد بحل هذا الأمر

بعد إعلان الجيش السوري عن إطلاق قذائف من لبنان، مصدر في وزارة الدفاع السورية للـLBCI: الوزارة تتواصل مع الجيش اللبناني الذي تعهد بحل هذا الأمر

رعد: ليس لدينا أي خيار غير المقاومة وقدرنا أن نتحمل في سبيل نصرة هذا الموقف وكل الصبر على الخسائر والتضحيات وتدمير البيوت والقرى والنزوح والجوع والمبيت من دون مأوى ونصبر على من يخطئ بحقنا ممن نعتبره شريكًا في وطننا