رعد: ليس لدينا أي خيار غير المقاومة وقدرنا أن نتحمل في سبيل نصرة هذا الموقف وكل الصبر على الخسائر والتضحيات وتدمير البيوت والقرى والنزوح والجوع والمبيت من دون مأوى ونصبر على من يخطئ بحقنا ممن نعتبره شريكًا في وطننا

