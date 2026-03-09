بعد إعلان الجيش السوري عن إطلاق قذائف من لبنان، مصدر في وزارة الدفاع السورية للـLBCI: الوزارة تتواصل مع الجيش اللبناني الذي تعهد بحل هذا الأمر

