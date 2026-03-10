الجيش الإسرائيلي: استهدفنا نحو 30 موقعا لجمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله خلال الأسبوع المنصرم

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي أنجز موجة غارات إضافية ضد ممتلكات جمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله، قائلا إن "نحو 30 مرفقا تابعا للجمعية استُهدف خلال الأسبوع المنصرم".



وكتب عبر "إكس": "انجزت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أمس سلسلة غارات إضافية استهدفت أصولًا ومستودعات أموال تابعة لجمعية القرض الحسن التي استُخدمت لتمويل نشاطات حزب الله".



وأضاف: "تهدف هذه الغارات إلى تعميق الضربة العسكرية التي تستهدف حزب الله وذلك استكمالًا لغارات الجيش الإسرائيلي على مرافق الجمعية الأسبوع الماضي".