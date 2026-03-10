الجيش الإسرائيلي: استهدفنا نحو 30 موقعا لجمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله خلال الأسبوع المنصرم

#عاجل 🔸جيش الدفاع أنجز موجة غارات إضافية ضد ممتلكات جمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله الإرهابي: نحو 30 مرفق تابع للجمعية استُهدفت خلال الأسبوع المنصرم
🔸انجزت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أمس سلسلة غارات إضافية استهدفت أصولًا ومستودعات أموال تابعة لجمعية القرض الحسن التي… pic.twitter.com/kshREk3vUB
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 10, 2026
