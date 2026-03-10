أدرعي لسكان جنوب نهر الليطاني: نعود ونناشدكم اخلاء منازلكم فورا والتوجه إلى شمال نهر الليطاني

وجه المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيرا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الليطاني.



وقال: "إن نشاطات حزب الل تُجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده بقوة في تلك المنطقة. الغارات مستمرة حيث يعمل الجيش الإسرائيلي بقوة كبيرة في المنطقة. ولذلك وحرصًا على سلامتكم نعود ونناشدكم اخلاء منازلكم فورًا والتوجه فورًا إلى شمال نهر الليطاني".



وأضاف: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر. إن البقاء جنوب نهر الليطاني قد يعرّض حياتكم وحياة عائلاتكم للخطر. انتبهوا: أي تحرك حنوبًا قد يعرّض حياتكم للخطر".