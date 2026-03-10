أدرعي لسكان جنوب نهر الليطاني: نعود ونناشدكم اخلاء منازلكم فورا والتوجه إلى شمال نهر الليطاني

#عاجل ‼️ تحذير عاجل إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الليطاني
🔸إن نشاطات حزب الله الإرهابية تُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في تلك المنطقة.
🔴الغارات مستمرة حيث يعمل جيش الدفاع بقوة كبيرة في المنطقة. ولذلك وحرصًا على سلامتكم نعود ونناشدكم اخلاء منازلكم فورًا… pic.twitter.com/dppwjsj5j8
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 10, 2026
