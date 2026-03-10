وزيرة الشؤون: من الغد سيبدأ توزيع ١٠٠ الف وجبة ساخنة يوميًا في كل مركز إيواء

وزيرة التربية: خطتنا تتضمن اعتماد المرونة في تنظيم القطاع الخاص واعتماد التعليم عن بعد في المدارس الرسمية الذي سيبدأ الاسبوع المقبل كما متابعة خاصة لوضع المدارس المقفلة

وزيرة الشؤون: فعّلنا برنامج البدل النقديّ لذوي الإعاقة وسنبدأ من الغد بدفع ١٠٠$ لستة الاف عائلة نازحة فيها فرد من ذوي الاعاقة على ان يتم توسيع العدد تدريجيًا