وزيرة التربية: خطتنا تتضمن اعتماد المرونة في تنظيم القطاع الخاص واعتماد التعليم عن بعد في المدارس الرسمية الذي سيبدأ الاسبوع المقبل كما متابعة خاصة لوضع المدارس المقفلة

هبة نصر: وزارة الخارجية الأميركية وافقت على تقديم 40 مليون دولار مساعدات طارئة للبنان من خلال وحدة المساعدات الخارجية التابعة لها لتُصرف الأموال هذا الأسبوع

وزيرة الشؤون: من الغد سيبدأ توزيع ١٠٠ الف وجبة ساخنة يوميًا في كل مركز إيواء