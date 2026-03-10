هبة نصر: وزارة الخارجية الأميركية وافقت على تقديم 40 مليون دولار مساعدات طارئة للبنان من خلال وحدة المساعدات الخارجية التابعة لها لتُصرف الأموال هذا الأسبوع

التالي

المكتب الإعلاميّ لرئيس مجلس النواب نافيًا ما يُتداول كمصادر عن الرئيس بري: عارية من الصحة جملة وتفصيلًا وإننا كمكتب الجهة المخولة نشر مواقفه وبياناته ونشاطه وهو لم يدلِ بأي تصريح