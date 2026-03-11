الأخبار
إنذار عاجل موجّه إلى سكان القرى التالية في جنوب لبنان: ياطر، القليلة (قضاء صور)، كفرا (قضاء بنت جبيل)، جبال البطم، مجدل زون والحنية (قضاء صور)

خبر عاجل
2026-03-11 | 04:15
مشاهدات عالية
إنذار عاجل موجّه إلى سكان القرى التالية في جنوب لبنان: ياطر، القليلة (قضاء صور)، كفرا (قضاء بنت جبيل)، جبال البطم، مجدل زون والحنية (قضاء صور)
إنذار عاجل موجّه إلى سكان القرى التالية في جنوب لبنان: ياطر، القليلة (قضاء صور)، كفرا (قضاء بنت جبيل)، جبال البطم، مجدل زون والحنية (قضاء صور)

خبر عاجل

موجّه

القرى

التالية

لبنان:

ياطر،

القليلة

(قضاء

صور)،

(قضاء

جبيل)،

البطم،

والحنية

(قضاء

طوارئ الصحة: 7 شهداء و18 جريحا في الغارة على تمنين التحتا و5 جرحى في الغارة على علي النهري
النائب سيزار أبي خليل للـLBCI: طلبنا وقف تنفيذ القانون وإبطاله بالكامل فالبعض يتلطّى بالظرف الاستثنائي لمصادرة الوكالة الشعبية ونأمل أن يبتّ المجلس الدستوري بالطعن لإعادة إنتاج السلطة على أسس صحيحة
آخر الأخبار

LBCI
أخبار لبنان
08:05

الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون: التمديد للبرلمان نصف ولاية طعنة قاسية للدستور

LBCI
آخر الأخبار
08:03

الجيش الإيراني: سفن الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما "أهداف مشروعة" بمضيق هرمز

LBCI
آخر الأخبار
07:56

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: اعتراض صواريخ أطلقت من إيران

LBCI
آخر الأخبار
07:55

مسؤولان إسرائيليان لرويترز: تقييمات إسرائيل هي أن ترامب ليس قريبا من إصدار تعليمات بإنهاء الحرب

LBCI
خبر عاجل
07:53

متحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني: سياسة طهران المتمثلة في الضربات المتبادلة انتهت وسنشن ضربات متواصلة من الآن فصاعدا

LBCI
خبر عاجل
07:09

أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي

LBCI
خبر عاجل
06:46

الجيش الإيراني: استهدفنا بالمسيرات رادار غرين باين الإسرائيلي ومبنى هيئة قيادة الغواصات في قاعدة حيفا البحرية

LBCI
خبر عاجل
06:20

كرامي: تمّ تشكيل خلية أزمة تربوية تجتمع وتتواصل بصورة يوميّة لمتابعة المستجدات واتخاذ القرارات اللازمة الضرورية لهذه المرحلة وعملنا على تقليص العقبات التي واجهت التعليم الالكتروني

LBCI
خبر عاجل
07:09

أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-07

وزير خارجية إيران: إذا كان ترامب يسعى إلى التصعيد فهذا ما سيحصل عليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-05

واشنطن وافقت على طلب إسرائيل توسيع بنك أهدافها في لبنان

LBCI
خبر عاجل
2026-03-10

معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت رولا عثمان استجوبت علي برو واصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحقه

LBCI
خبر عاجل
07:09

أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي

LBCI
أخبار لبنان
06:28

كرامي: اعتماد التعليم عن بُعد مع تحوّل مدارس رسمية إلى مراكز إيواء

LBCI
آخر الأخبار
05:26

مشاهد من الغارة الإسرائيلية على بلدة علي النهري في البقاع

LBCI
أخبار لبنان
04:57

معوّض للـLBCI: تمديد السنتين هو لأسباب سياسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:55

تجدد الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت... هكذا يبدو المشهد

LBCI
أخبار لبنان
04:53

حاصباني للـLBCI: "التمديد" يخالف الدستور والمواثيق الدولية

LBCI
أخبار لبنان
04:22

منيمنة للـLBCI: التمديد جاء من باب الحفاظ على استمرارية المؤسسة الأم في هذه الظروف

LBCI
أخبار لبنان
04:03

سيزار أبي خليل: تقدّمنا بطعن أمام المجلس الدستوري لإبطال قانون التمديد..

LBCI
أخبار لبنان
03:58

وزيرة الشؤون الاجتماعية: نحو 780 ألف نازح في لبنان و120 ألفاً في مراكز الإيواء

LBCI
خبر عاجل
02:37

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة

LBCI
أمن وقضاء
10:25

بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل

LBCI
خبر عاجل
07:09

أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي

LBCI
أخبار لبنان
11:14

أدرعي يوجّه إنذارًا إلى سكان قرى في الجنوب: لضرورة الإخلاء

LBCI
أخبار لبنان
04:58

تعزيزات إسرائيلية على حدود لبنان...

LBCI
أمن وقضاء
06:15

وحدة مختصة من الجيش عملت على نقل قنبلة طيران موجَّهة غير منفجرة من أحد المباني في عائشة بكار

LBCI
خبر عاجل
02:26

معلومات للـLBCI: المستهدف في الغارة الاسرائيلية على عائشة بكار هو من حركة حماس و يدعى احمد عبدالله

LBCI
حال الطقس
15:12

الاستقرار لغاية الاربعاء فيما الحرارة الى ارتفاع

