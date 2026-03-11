طوارئ الصحة: 7 شهداء و18 جريحا في الغارة على تمنين التحتا و5 جرحى في الغارة على علي النهري

التالي

النائب غسان حاصباني للـLBCI: تقدّمنا بطعن على قانون التمديد إذ إن أساس الطعن أن هذا القانون يخالف الدستور والمواثيق الدولية التي تكفل للمواطن الحق في اختيار ممثّليه بشكل دوري ومدّة التمديد تتخطى الظروف الاستثنائية