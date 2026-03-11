النائب غسان حاصباني للـLBCI: تقدّمنا بطعن على قانون التمديد إذ إن أساس الطعن أن هذا القانون يخالف الدستور والمواثيق الدولية التي تكفل للمواطن الحق في اختيار ممثّليه بشكل دوري ومدّة التمديد تتخطى الظروف الاستثنائية

التالي

النائب ميشال معوّض للـLBCI: نقوم بكل ما بوسعنا ضمن قدراتنا القانونية والدستورية للوقوف في وجه المساس بالقانون والدستور والشعب وهذه الحرب تمنع إجراء الانتخابات في أيار لكن أي تمديد يجب أن يكون متناسباً وتمديد السنتين هو لأسباب سياسية