رويترز: الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران

كرامي: تمّ تشكيل خلية أزمة تربوية تجتمع وتتواصل بصورة يوميّة لمتابعة المستجدات واتخاذ القرارات اللازمة الضرورية لهذه المرحلة وعملنا على تقليص العقبات التي واجهت التعليم الالكتروني

كرامي: سنولي عناية خاصة للتلامذة في مراكز الإيواء من أجل ضمان استمرار ارتباطهم بالتعليم خلال هذه المرحلة