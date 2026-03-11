كرامي: تمّ تشكيل خلية أزمة تربوية تجتمع وتتواصل بصورة يوميّة لمتابعة المستجدات واتخاذ القرارات اللازمة الضرورية لهذه المرحلة وعملنا على تقليص العقبات التي واجهت التعليم الالكتروني

