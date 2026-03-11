الأخبار
متحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني: سياسة طهران المتمثلة في الضربات المتبادلة انتهت وسنشن ضربات متواصلة من الآن فصاعدا
خبر عاجل
2026-03-11 | 07:53
متحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني: سياسة طهران المتمثلة في الضربات المتبادلة انتهت وسنشن ضربات متواصلة من الآن فصاعدا
12:25
مندوب الكويت بالأمم المتحدة: على مجلس الأمن التحرك بكل حسم واتخاذ قرار بشأن اعتداء إيران السافر على أراضينا
آخر الأخبار
12:25
مندوب الكويت بالأمم المتحدة: على مجلس الأمن التحرك بكل حسم واتخاذ قرار بشأن اعتداء إيران السافر على أراضينا
آخر الأخبار
12:25
مندوب الكويت بالأمم المتحدة: نرفض ادعاءات إيران المضللة في الأمم المتحدة بأن أراضي الكويت استخدمت في الهجمات
آخر الأخبار
12:25
مندوب الكويت بالأمم المتحدة: نرفض ادعاءات إيران المضللة في الأمم المتحدة بأن أراضي الكويت استخدمت في الهجمات
آخر الأخبار
12:24
متحدث عسكري إيراني للتلفزيون الرسمي: إذا تعرضت موانئنا وأرصفتنا للتهديد فستكون جميع الموانئ والأرصفة في المنطقة "أهدافا مشروعة" لنا
آخر الأخبار
12:24
متحدث عسكري إيراني للتلفزيون الرسمي: إذا تعرضت موانئنا وأرصفتنا للتهديد فستكون جميع الموانئ والأرصفة في المنطقة "أهدافا مشروعة" لنا
أخبار دولية
12:17
ماكرون: الضربات على إيران "لم تقضِ تماما" على قدراتها العسكرية
أخبار دولية
12:17
ماكرون: الضربات على إيران "لم تقضِ تماما" على قدراتها العسكرية
خبر عاجل
11:00
ماكرون: على إسرائيل احترام سيادة لبنان والتحلي بضبط النفس وعلى حزب الله وقف هجماته وتسليم سلاحه
خبر عاجل
11:00
ماكرون: على إسرائيل احترام سيادة لبنان والتحلي بضبط النفس وعلى حزب الله وقف هجماته وتسليم سلاحه
خبر عاجل
10:32
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر: نداء عاجل لمدة ثلاثة اشهر سيُطلق هذا الاسبوع بالتعاون مع الدولة اللبنانية وسندعم ذلك بتوفير 15 مليون دولار
خبر عاجل
10:32
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر: نداء عاجل لمدة ثلاثة اشهر سيُطلق هذا الاسبوع بالتعاون مع الدولة اللبنانية وسندعم ذلك بتوفير 15 مليون دولار
خبر عاجل
10:16
وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: على المجتمع الدوليّ تعزيز دعمه للجيش اللبنانيّ لضمان حصوله على الموارد التي يحتاجها والأمين العام يتواصل مع الأطراف المعنية ضمنها زيارة اسرائيل هذا الاسبوع لتخفيض الازمة
خبر عاجل
10:16
وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: على المجتمع الدوليّ تعزيز دعمه للجيش اللبنانيّ لضمان حصوله على الموارد التي يحتاجها والأمين العام يتواصل مع الأطراف المعنية ضمنها زيارة اسرائيل هذا الاسبوع لتخفيض الازمة
خبر عاجل
09:56
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: نحن مستعدون لإجراء حوار مع الحكومة اللبنانية لكن عليها وضع حد لـ"حزب الله"
خبر عاجل
09:56
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: نحن مستعدون لإجراء حوار مع الحكومة اللبنانية لكن عليها وضع حد لـ"حزب الله"
أخبار دولية
2026-03-05
الخطوط القطرية تشغل رحلات من مسقط والرياض لدعم المسافرين العالقين
أخبار دولية
2026-03-05
الخطوط القطرية تشغل رحلات من مسقط والرياض لدعم المسافرين العالقين
أخبار لبنان
06:59
مطارنة الروم الكاثوليك يطالبون الدولة بحماية المتمسكين بارضهم ويعزون بالخوري بيار الراعي
أخبار لبنان
06:59
مطارنة الروم الكاثوليك يطالبون الدولة بحماية المتمسكين بارضهم ويعزون بالخوري بيار الراعي
خبر عاجل
03:25
وزيرة الشؤون الاجتماعية من قصر بعبدا: وصول اول طائرة مساعدات من الاتحاد الاوروبي وتتضمن مساعدات للاطفال وأدوية وسيتم توزيعها لـ400 ألف نازح
خبر عاجل
03:25
وزيرة الشؤون الاجتماعية من قصر بعبدا: وصول اول طائرة مساعدات من الاتحاد الاوروبي وتتضمن مساعدات للاطفال وأدوية وسيتم توزيعها لـ400 ألف نازح
أمن وقضاء
2026-01-15
استدرجوه إلى عرمون وقتلوه ورمو جثته في عين عنوب... بهدف سرقة أمواله
أمن وقضاء
2026-01-15
استدرجوه إلى عرمون وقتلوه ورمو جثته في عين عنوب... بهدف سرقة أمواله
أخبار لبنان
09:09
طعنان أمام المجلس الدستوري لإبطال تمديد مجلس النواب
أخبار لبنان
09:09
طعنان أمام المجلس الدستوري لإبطال تمديد مجلس النواب
أخبار لبنان
09:00
وزارة التربية تعلن إعادة فتح المدارس… آخر المستجدات
أخبار لبنان
09:00
وزارة التربية تعلن إعادة فتح المدارس… آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
08:53
غارات إسرائيلية على معمل ومنزل... هكذا يبدو المشهد من البقاع
تقارير نشرة الاخبار
08:53
غارات إسرائيلية على معمل ومنزل... هكذا يبدو المشهد من البقاع
تقارير نشرة الاخبار
08:44
القليعة ودعت الأب بيار الراعي شهيدا بحضور قائد الجيش والسفير البابوي…
تقارير نشرة الاخبار
08:44
القليعة ودعت الأب بيار الراعي شهيدا بحضور قائد الجيش والسفير البابوي…
تقارير نشرة الاخبار
08:41
تفاصيل الغارات على منطقة علي النهري في البقاع
تقارير نشرة الاخبار
08:41
تفاصيل الغارات على منطقة علي النهري في البقاع
تقارير نشرة الاخبار
08:37
غارات إسرائيلية تطال النبطية... آخر التطورات
تقارير نشرة الاخبار
08:37
غارات إسرائيلية تطال النبطية... آخر التطورات
تقارير نشرة الاخبار
08:36
مدينة صور تودع ابنها المسعف في الصليب الأحمر...
تقارير نشرة الاخبار
08:36
مدينة صور تودع ابنها المسعف في الصليب الأحمر...
تقارير نشرة الاخبار
08:32
اعتداءات إسرائيلية متصاعدة على لبنان... بيروت في دائرة الاستهداف
تقارير نشرة الاخبار
08:32
اعتداءات إسرائيلية متصاعدة على لبنان... بيروت في دائرة الاستهداف
خبر عاجل
07:09
أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي
خبر عاجل
07:09
أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي
خبر عاجل
02:37
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة
خبر عاجل
02:37
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة
خبر عاجل
07:09
أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي
خبر عاجل
07:09
أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي
أخبار لبنان
10:59
أدرعي لسكان الضاحية الجنوبية: نحثكم على الاخلاء فوراً
أخبار لبنان
10:59
أدرعي لسكان الضاحية الجنوبية: نحثكم على الاخلاء فوراً
أخبار لبنان
04:58
تعزيزات إسرائيلية على حدود لبنان...
أخبار لبنان
04:58
تعزيزات إسرائيلية على حدود لبنان...
أمن وقضاء
06:15
وحدة مختصة من الجيش عملت على نقل قنبلة طيران موجَّهة غير منفجرة من أحد المباني في عائشة بكار
أمن وقضاء
06:15
وحدة مختصة من الجيش عملت على نقل قنبلة طيران موجَّهة غير منفجرة من أحد المباني في عائشة بكار
حال الطقس
15:12
الاستقرار لغاية الاربعاء فيما الحرارة الى ارتفاع
حال الطقس
15:12
الاستقرار لغاية الاربعاء فيما الحرارة الى ارتفاع
أخبار لبنان
07:56
طيران الشرق الأوسط: جدول رحلات يوم الخميس 12 آذار
أخبار لبنان
07:56
طيران الشرق الأوسط: جدول رحلات يوم الخميس 12 آذار
خبر عاجل
02:26
معلومات للـLBCI: المستهدف في الغارة الاسرائيلية على عائشة بكار هو من حركة حماس و يدعى احمد عبدالله
خبر عاجل
02:26
معلومات للـLBCI: المستهدف في الغارة الاسرائيلية على عائشة بكار هو من حركة حماس و يدعى احمد عبدالله
