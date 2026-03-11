أدرعي: انذار عاجل الى سكان بلدات في قضاء صيدا

#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان في القرى التالية: 🔸مطرية الشومر 🔸الخرايب 🔸ارزي (صيدا) 🔸الزرارية 🔸مزرعة الواسطة 🔸مزرعة جمجم



وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي انذار عاجل الى سكان لبنان في القرى التالية:مطرية الشومرالخرايبارزي (صيدا)الزراريةمزرعة الواسطةمزرعة جمجموقال: "نشاطات حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة دون المساس بكم".وأضاف: "حرصًا على سلامتكم عليكم اخلاء بيوتكم فوراً والابتعاد عن القرى لمسافة 1000 متر على الأقل".وأكد "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتاليه يعرّض حياته للخطر".