أدرعي: انذار عاجل الى سكان بلدات في قضاء صيدا

#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان في القرى التالية: 🔸مطرية الشومر 🔸الخرايب 🔸ارزي (صيدا) 🔸الزرارية 🔸مزرعة الواسطة 🔸مزرعة جمجم
⭕️نشاطات حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة دون المساس بكم.
⭕️حرصًا على سلامتكم عليكم اخلاء بيوتكم فوراً والابتعاد عن القرى لمسافة 1000… pic.twitter.com/aXqvMf2eD8
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 11, 2026
