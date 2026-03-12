مرقص بعد انتهاء الجلسة: الرئيس سلام أشار إلى ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ من تحريض على النازحين وعلى القتل وسلام واعتبر انه يقع تحت قانون العقوبات “فالحكومة ضد الفتنة”

مرقص بعد انتهاء الجلسة: لا داعي لأن يبقى أحد من النازحين في الشوارع فهناك ٣٦ مركزًا متاحًا لاستضافتهم إضافة إلى وجود قدرة استيعابية في المدينة الرياضية وإذا لزم الامر هناك ١٠٠ مركز اضافيّ كذلك

مرقص بعد انتهاء الجلسة: لا داعي لأن يبقى أحد من النازحين في الشوارع فهناك ٣٦ مركزًا متاحًا لاستضافتهم إضافة إلى وجود قدرة استيعابية في المدينة الرياضية وإذا لزم الامر هناك ١٠٠ مركز اضافيّ كذلك

مرقص: رئيس الحكومة أثار ما نشر في وكالة تسنيم الإيرانية أي البيان رقم 33 الصادر عن الحرس الثوري الذي أعلن اجراء عملية مشتركة مع حزب الله وطلب سلام من وزير الخارجية استدعاء من يلزم من السفارة الايرانية