مرقص بعد انتهاء الجلسة: لا داعي لأن يبقى أحد من النازحين في الشوارع فهناك ٣٦ مركزًا متاحًا لاستضافتهم إضافة إلى وجود قدرة استيعابية في المدينة الرياضية وإذا لزم الامر هناك ١٠٠ مركز اضافيّ كذلك

مرقص عن بيان "الضباط الوطنيين": وزير الدفاع أشار الى أن هذا الخبر مريب وسيتم التحقق منه ويبنى على الشيء مقتضاه

مرقص عن بيان "الضباط الوطنيين": وزير الدفاع أشار الى أن هذا الخبر مريب وسيتم التحقق منه ويبنى على الشيء مقتضاه

مرقص بعد انتهاء الجلسة: الرئيس سلام أشار إلى ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ من تحريض على النازحين وعلى القتل وسلام واعتبر انه يقع تحت قانون العقوبات “فالحكومة ضد الفتنة”