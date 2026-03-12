مرقص عن بيان "الضباط الوطنيين": وزير الدفاع أشار الى أن هذا الخبر مريب وسيتم التحقق منه ويبنى على الشيء مقتضاه

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا السبت الماضي في منطقة حروف في لبنان وقضينا على المدعو أبو علي ريان قائد منطقة جنوب لبنان في وحدة قوة الرضوان

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا السبت الماضي في منطقة حروف في لبنان وقضينا على المدعو أبو علي ريان قائد منطقة جنوب لبنان في وحدة قوة الرضوان

مرقص بعد انتهاء الجلسة: لا داعي لأن يبقى أحد من النازحين في الشوارع فهناك ٣٦ مركزًا متاحًا لاستضافتهم إضافة إلى وجود قدرة استيعابية في المدينة الرياضية وإذا لزم الامر هناك ١٠٠ مركز اضافيّ كذلك