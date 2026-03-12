أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية

وجّه المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية وبالأخص سكان أحياء: حارة حريك، الغبيري، الليلكي، الحدت، برج البراجنة، تحويطات الغدير، الشياح.



وقال عبر "إكس": "الجيش الإسرائيلي يعود ويكرر أن أنشطة حزب الله تجبر الجيش على العمل ضده وبقوة. الجيش الإسرائيلي لا ينوي المساس بكم. حرصًا على سلامتكم نحثكم على الاخلاء فورًا وعدم العودة إلى هذه الأحياء حتى إشعار آخر.



وأضاف: "الجيش الإسرائيلي لن يتردد باستهداف كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله او منشآته أو وسائله القتالية. أنتم تعرضون أنفسكم وحياتكم للخطر - لذلك أخلوا المنطقة فورًا".

