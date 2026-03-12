الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
16
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
السبع
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
16
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
علي لاريجاني: إذا أقدم ترامب على استهداف كهرباء إيران فسيعم الظلام المنطقة خلال نصف ساعة
خبر عاجل
2026-03-12 | 08:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
علي لاريجاني: إذا أقدم ترامب على استهداف كهرباء إيران فسيعم الظلام المنطقة خلال نصف ساعة
خبر عاجل
لاريجاني:
ترامب
استهداف
كهرباء
إيران
فسيعم
الظلام
المنطقة
التالي
بيان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: نشكر "جبهة المقاومة" في اليمن ولبنان والعراق
أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
خبر عاجل
11:30
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو بدأ موجة من الضربات ضد البنية التحتية لحزب الله في جميع أنحاء بيروت
خبر عاجل
11:30
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو بدأ موجة من الضربات ضد البنية التحتية لحزب الله في جميع أنحاء بيروت
0
آخر الأخبار
11:28
المتحدثة باسم البيت الأبيض: ندرس تعليق قانون جونز لفترة زمنية محدودة
آخر الأخبار
11:28
المتحدثة باسم البيت الأبيض: ندرس تعليق قانون جونز لفترة زمنية محدودة
0
أخبار دولية
11:27
ترامب: منتخب إيران لا ينبغي أن يشارك في مونديال 2026 "من أجل سلامته"
أخبار دولية
11:27
ترامب: منتخب إيران لا ينبغي أن يشارك في مونديال 2026 "من أجل سلامته"
0
خبر عاجل
11:25
غارة اسرائيلية تستهدف المبنى المهدد في الباشورة
خبر عاجل
11:25
غارة اسرائيلية تستهدف المبنى المهدد في الباشورة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
11:30
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو بدأ موجة من الضربات ضد البنية التحتية لحزب الله في جميع أنحاء بيروت
خبر عاجل
11:30
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو بدأ موجة من الضربات ضد البنية التحتية لحزب الله في جميع أنحاء بيروت
0
خبر عاجل
11:25
غارة اسرائيلية تستهدف المبنى المهدد في الباشورة
خبر عاجل
11:25
غارة اسرائيلية تستهدف المبنى المهدد في الباشورة
0
خبر عاجل
11:22
غارة إسرائيلية جديدة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
11:22
غارة إسرائيلية جديدة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
0
خبر عاجل
11:13
التحكم المروري: قطع السير عند جسر الرينغ وتقاطع بشارة الخوري على الطريق الممتد حتى مفرق الباشورة بسبب تدابير امنية
خبر عاجل
11:13
التحكم المروري: قطع السير عند جسر الرينغ وتقاطع بشارة الخوري على الطريق الممتد حتى مفرق الباشورة بسبب تدابير امنية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-03-06
مشهد النزوح على كورنيش الرملة البيضاء…
أمن وقضاء
2026-03-06
مشهد النزوح على كورنيش الرملة البيضاء…
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-06
بعد الغارة على النبطية...مشاهد للدمار
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-06
بعد الغارة على النبطية...مشاهد للدمار
0
أخبار لبنان
2026-03-09
اليكم النقاط التي استهدفتها سلسلة الغارات الإسرائيلية بعد الإنذار....
أخبار لبنان
2026-03-09
اليكم النقاط التي استهدفتها سلسلة الغارات الإسرائيلية بعد الإنذار....
0
أخبار لبنان
2026-03-11
الرئيس سلام اتصل بنظيره الأردني شاكرا إرسال قافلة من ٢٥ شاحنة من المساعدات للنازحين
أخبار لبنان
2026-03-11
الرئيس سلام اتصل بنظيره الأردني شاكرا إرسال قافلة من ٢٥ شاحنة من المساعدات للنازحين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:14
دمار في صور بعد الغارات…
أمن وقضاء
09:14
دمار في صور بعد الغارات…
0
أمن وقضاء
09:12
استهدافات لعدد من البلدات في النبطية
أمن وقضاء
09:12
استهدافات لعدد من البلدات في النبطية
0
أمن وقضاء
09:10
المعطيات الأخيرة في شأن حرب لبنان وإسرائيل من الداخل الاسرائيليّ
أمن وقضاء
09:10
المعطيات الأخيرة في شأن حرب لبنان وإسرائيل من الداخل الاسرائيليّ
0
أمن وقضاء
09:03
ليلة عنيفة مرّت بها الضاحية الجنوبية... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
09:03
ليلة عنيفة مرّت بها الضاحية الجنوبية... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
09:01
مرقص: الهدف يكمن في لجم التصعيد وابدينا سلسلة مواقف
أخبار لبنان
09:01
مرقص: الهدف يكمن في لجم التصعيد وابدينا سلسلة مواقف
0
خبر عاجل
07:41
مرقص عن بيان "الضباط الوطنيين": وزير الدفاع أشار الى أن هذا الخبر مريب وسيتم التحقق منه ويبنى على الشيء مقتضاه
خبر عاجل
07:41
مرقص عن بيان "الضباط الوطنيين": وزير الدفاع أشار الى أن هذا الخبر مريب وسيتم التحقق منه ويبنى على الشيء مقتضاه
0
حال الطقس
14:59
انكفاء التيارات الشمالية وارتفاع الرطوبة
حال الطقس
14:59
انكفاء التيارات الشمالية وارتفاع الرطوبة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:58
طعنان بقانون التمديد والكرى بالملعب الدستوريّ
تقارير نشرة الاخبار
14:58
طعنان بقانون التمديد والكرى بالملعب الدستوريّ
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
التعليم تحت القصف: بين العودة إلى الصفوف والتعليم عن بُعد
تقارير نشرة الاخبار
14:50
التعليم تحت القصف: بين العودة إلى الصفوف والتعليم عن بُعد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
16:02
أدرعي: سنرد الصاع صاعين
أخبار لبنان
16:02
أدرعي: سنرد الصاع صاعين
2
أخبار لبنان
08:50
أدرعي للسكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: لإخلاء منازلكم فورًا
أخبار لبنان
08:50
أدرعي للسكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: لإخلاء منازلكم فورًا
3
خبر عاجل
03:32
إنذار إسرائيلي إلى سكان قرية قصرنبا
خبر عاجل
03:32
إنذار إسرائيلي إلى سكان قرية قصرنبا
4
أخبار لبنان
10:12
"الصحة" تعلن الحصيلة النهائية لغارتي عرمون والرملة البيضاء
أخبار لبنان
10:12
"الصحة" تعلن الحصيلة النهائية لغارتي عرمون والرملة البيضاء
5
خبر عاجل
08:13
أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
08:13
أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية
6
أخبار لبنان
08:39
بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات من 13 ولغاية 17 آذار 2026
أخبار لبنان
08:39
بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات من 13 ولغاية 17 آذار 2026
7
خبر عاجل
19:41
غارة اسرائيلية تستهدف الرملة البيضاء - بيروت وتضارب بالمعلومات حول طبيعة الاستهداف
خبر عاجل
19:41
غارة اسرائيلية تستهدف الرملة البيضاء - بيروت وتضارب بالمعلومات حول طبيعة الاستهداف
8
أخبار لبنان
15:27
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
15:27
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More