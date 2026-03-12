الأخبار
سلام: المرحلة التي يمر بها بلدنا حرجة وتتطلب منا جميعا اليقظة والحكمة في التعبير عن مواقفنا ومشاعرنا بما يحمي البلاد من مخاطر الانقسام المدمر

خبر عاجل
2026-03-12 | 12:34
سلام: المرحلة التي يمر بها بلدنا حرجة وتتطلب منا جميعا اليقظة والحكمة في التعبير عن مواقفنا ومشاعرنا بما يحمي البلاد من مخاطر الانقسام المدمر
سلام: المرحلة التي يمر بها بلدنا حرجة وتتطلب منا جميعا اليقظة والحكمة في التعبير عن مواقفنا ومشاعرنا بما يحمي البلاد من مخاطر الانقسام المدمر

خبر عاجل

المرحلة

بلدنا

وتتطلب

جميعا

اليقظة

والحكمة

التعبير

مواقفنا

ومشاعرنا

البلاد

مخاطر

الانقسام

المدمر

سلام: إلى مئات الآلاف من أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية الذين اضطروا إلى ترك منازلهم وأرضهم بحثا عن الأمان اكرر القول: كل لبنان بيتكم والدولة الي جانبكم
سلام: أحذّر المواطنين من الأخبار المضلّلة وأدين استعمال لغة الكراهية والتحريض الطائفي من أي جهة اتى مما يُهدّد أمننا الداخلي
آخر الأخبار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

جلسة حكومية في السرايا بقرارات سياسية مهمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

إسرائيل تتوعد لبنان بعد هجوم صاروخي واسع لحزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

إسرائيل توسع ضرباتها في بيروت: نازحون وكورنيش بحري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

استهداف مبنى في الباشورة بغارات عدة... هكذا يبدو المشهد

