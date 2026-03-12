سلام: إلى مئات الآلاف من أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية الذين اضطروا إلى ترك منازلهم وأرضهم بحثا عن الأمان اكرر القول: كل لبنان بيتكم والدولة الي جانبكم

التالي

سلام: أكثر من 10 أيام مرت على اندلاع الحرب التي حذّرنا طويلاً من جر لبنان اليها وسعينا بكل الوسائل لتجنّبها فهي حرب لم نردها بل على العكس نعمل ليلا نهارا من أجل وقفها فلا يمكن أن نقبل يأن يعود لبنان ساحة سائبة لحروب الآخرين