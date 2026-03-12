سلام: الى عموم اللبنانيين أقول انني احترم واتفهم القلق الذي يراودكم حول مستقبل البلاد ولا تراجع عن موقفنا باستعادة قرار الحرب والسلم وانهاء مغامرة الاسناد الجديدة التي لم نجن منها سوا مزيد من الضحايا والدمار والتهجير

وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد: تابعنا موجة نزوح جديدة، والضغط يزداد بسرعة ونحثّ العائلات على التوجّه إلى الشمال ولا يزال هناك 37 مركزاً جاهزاً لاستقبال النازحين كما فتحنا 18 مركزاً جديداً

سلام: أكثر من 10 أيام مرت على اندلاع الحرب التي حذّرنا طويلاً من جر لبنان اليها وسعينا بكل الوسائل لتجنّبها فهي حرب لم نردها بل على العكس نعمل ليلا نهارا من أجل وقفها فلا يمكن أن نقبل يأن يعود لبنان ساحة سائبة لحروب الآخرين