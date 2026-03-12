وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد: تابعنا موجة نزوح جديدة، والضغط يزداد بسرعة ونحثّ العائلات على التوجّه إلى الشمال ولا يزال هناك 37 مركزاً جاهزاً لاستقبال النازحين كما فتحنا 18 مركزاً جديداً

الحرس الثوري: أطلقنا موجتين من الصواريخ والمسيرات على الأسطول الخامس الأميركي بميناء سلمان في البحرين ليلة أمس

سلام: الى عموم اللبنانيين أقول انني احترم واتفهم القلق الذي يراودكم حول مستقبل البلاد ولا تراجع عن موقفنا باستعادة قرار الحرب والسلم وانهاء مغامرة الاسناد الجديدة التي لم نجن منها سوا مزيد من الضحايا والدمار والتهجير