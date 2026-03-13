إنذار إسرائيلي لسكان حارة حريك والغبيري والليلكي والحدث وبرج البراجنة وتحويطة الغدير والشياح

#عاجل ‼️ إنذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية وبالأخص سكان أحياء:

🔸حارة حريك

🔸الغبيري

🔸الليلكي

🔸الحدث

🔸برج البراجنة

🔸تحويطات الغدير

🔸الشياح



⭕️جيش الدفاع يعود ويكرر ان أنشطة حزب الله الإرهابي تجبر جيش الدفاع على العمل ضده وبقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.



⭕️حرصًا… pic.twitter.com/zeIZtYRYpJ