الجيش الاسرائيلي: هاجمنا في عدة مناطق لبنانية أصول تابعة لجمعية القرض الحسن ومستودعات لحزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيحاي أدرعي أن الجيش هاجم، في عدة مناطق بالتزامن، أصول تابعة لجمعية القرض الحسن ومستودعات وسائل قتالية لحزب الله.

وأوضح أن الجيش الاسرائيلي أنجز امس عشرات موجات الغارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في بيروت والبقاع وعدة مناطق بجنوب لبنان.

وقال أدرعي: ”في بيروت هاجم جيش الدفاع أصول إضافية تابعة لجمعية القرض الحسن وأصول اقتصادية مهمة لحزب الله. تهدف هذه الغارات إلى تعميق الضربة الموجهة إلى حزب الله الذي يستخدم أموال المواطنين لتقديم خدمات مالية لاغراضه“.

ولفت الى أن هذه الغارات تضاف إلى سلسلة الغارات الأخيرة التي استهدفت جمعية القرض الحسن وتعزز الضربة التي يتعرض لها حزب الله وموارده.

وشرح أدرعي ”لقد أوقفت الضربات الأخيرة التي استهدفت أصول الجمعية نشاطها بالكامل وضربت محور التعاظم العسكري للتنظيم“.

وقال: ”في المقابل هاجم جيش الدفاع نحو 10 مستودعًا لوسائل قتالية تابعًا لحزب الله الإرهابي في البقاع ومناطق أخرى في جنوب لبنان. عدد من المستودعات في المنطقة الواقعة بين نهري الليطاني والزهراني والتي أطلقت منها قذائف صاروخية نحو الأراضي الاسرائيلية الاربعاء الماضي".

وأضاف: ”سيواصل جيش الدفاع العمل بقوة ضد قرار حزب الله الانضمام إلى المعركة والعمل برعاية النظام الإيراني ولن يسمح بالمساس بمواطني دولة إسرائيل“.