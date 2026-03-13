أكسيوس: ترامب قال خلال مكالمة مع مجموعة السبع إن إيران "على وشك الاستسلام"

القيادة المركزية الأميركية: تأكيد مقتل أربعة أفراد في حادث تحطم طائرة التزويد بالوقود كيه.سي-135 الأميركية فوق العراق

القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لبنان في وزارة الخارجية بعد استدعائه... هذا ما أفادته معلومات الـLBCI