القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لبنان في وزارة الخارجية بعد استدعائه... هذا ما أفادته معلومات الـLBCI

أفادت معلومات الـLBCI بأن الامين العام لوزارة الخارجية السفير عبد الستار عيسى سلّم القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لبنان توفيق صمدي خوشو بعد استدعائه الى الوزارة مذكرة خطية تتضمن أسئلة عدة ابرزها يتعلق بما اعلنته ايران عن ان من إستهدفوا بأوتيل رمادا هم دبلوماسيون وان وزارة الخارجية على علم بذلك، من باب ان الوزارة لم تكن تعلم بوجودهم.



واكد الجانب الإيراني انه سيعود بالأجوبة، اضافة الى ابلاغ الوفد الإيراني موقف لبنان المندد بالتدخل بالشؤون الداخلية من خلال مواقف إيرانية تشكر حزب الله على مساندة إيران في الحرب، وآخرها كلام المرشد الإيراني امس الذي اعتبر أن جبهة المقاومة جزء من قيم الثورة الإسلامية، ومن خلال إعلان الحرس الثوري تنفيذ ضربة على إسرائيل بمشاركة حزب الله، وتعتبر الدولة ان ذلك يتخطى الأطر الدبلوماسية ويعتبر تدخلاً واضحا في شؤون الدولة.