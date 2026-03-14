القناة ١٣ الإسرائيلية عن مسؤول أمني: نتابع اختفاء مجتبى خامنئي ولا يقين أنه حي وهو لم يتواصل مع احد منذ اسبوعين

