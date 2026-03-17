وكالة مهر الإيرانية عن وزارة الاستخبارات: ضبط مئات من أجهزة ستارلينك في البلاد أرسلها العدو الأميركي الصهيوني

وزير الخارجية الإسرائيلي: نتوقع من حكومة لبنان اتخاذ إجراءات فورية لوقف الهجمات على إسرائيل من لبنان

الجيش: إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بإصابة ٥ عسكريين في منطقة قعقعية الجسر - النبطية نتيجة غارة إسرائيلية معادية استشهد أحد العسكريين المصابين متأثرًا بجراحه