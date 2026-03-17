قيادة الجيش نعت 3 شهداء في غارة إسرائيلية على قعقعية الجسر

نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان "المجند (مددت خدماته) عمر ناظم العبد الذي استشهد بتاريخ 17/3 /2026 جراء غارة إسرائيلية معادية في منطقة قعقعية الجسر - النبطية، والمجندين (مددت خدماتهما) محمد المصطفى بلال المعدراني ومهدي اكرم قبيسي اللذين استشهدا بتاريخ 17/3/2026 جراء غارة إسرائيلية معادية على طريق زبدين - النبطية".



ووزعت نبذة عن حياة كل منهم، تضمنت الآتي:



"•المجند الشهيد عمر ناظم العبد

-من مواليد 3/4/2004 عين عرب - راشيا.

-حائز تهنئة العماد قائد الجيش مرات عدة.

-الوضع العائلي: عازب.

(تحدد مراسم التشييع لاحقا).



•المجند الشهيد محمد المصطفى بلال المعدراني

-من مواليد 4/5/2004 علي النهري - زحلة.

-حائز تهنئة العماد قائد الجيش مرات عدة.

-الوضع العائلي: عازب.

-(تحدد مراسم التشييع لاحقا).



•المجند الشهيد مهدي اكرم قبيسي

-من مواليد 29/1/2005 برج البراجنة - بعبدا.

-حائز تهنئة العماد قائد الجيش مرات عدة.

-الوضع العائلي: عازب.

-(تحدد مراسم التشييع لاحقا)".