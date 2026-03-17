قيادة الجيش: لضرورة تطبيق القرارات الدولية خصوصا القرار ١٧٠١ والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن غارات إسرائيلية معادية استهدفت الجيش بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٧، ما أدى إلى استشهاد ٣ عسكريين وإصابة ٥ آخرين في مناطق زبدين وقعقعية الجسر والدوير - النبطية.وقالت في بيان: "تَزامن ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تسببت بوقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى، وخلّفت دمارًا واسعًا في الممتلكات والبنية التحتية".ودانت قيادة الجيش بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال العسكريين والمدنيين، مشيرة الى أنّ "استمرارها بوتيرة متزايدة يكشف نوايا الاحتلال الإسرائيلي التدميرية حيال وطننا، ويمثّل خرقًا فاضحًا لسيادة لبنان وأمن مواطنيه والقرارات الدولية ذات الصلة، كما ينعكس سلبًا على الاستقرار في المنطقة".في هذا السياق، شددت قيادة الجيش على ضرورة تطبيق القرارات الدولية، خصوصا القرار ١٧٠١، والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية.