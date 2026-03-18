غارات إسرائيلية استهدفت فجرًا شققًا في زقاق البلاط والبسطا - ثكنة فتح الله ومبنى في الباشورة

مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارتان الإسرائيليتان على العاصمة بيروت أدتا في حصيلة أولية إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة 24 بجروح كما تم رفع أشلاء من المكان وسيصار إلى تحديد هوية أصحابها بعد إنجاز فحوص الـDNA