أدرعي: انذار عاجل إلى سكان قرى في البقاع الغربي... انتقلوا إلى شمال بلدة القرعون

وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي انذارا عاجلا إلى سكان القرى اللبنانية التالية:زلايالبايايحمر (البقاع الغربي)سحمر (البقاع الغربي)قلايادلافيوقال: "إن نشاطات حزب الله تُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في تلك المناطق ولا ننوي المساس بكم".وأوضح "لضمان سلامتكم ندعوكم إلى الانتقال فوراً إلى شمال بلدة القرعون (البقاع)".وأكد "انتبهوا: أي تحرك جنوبًا قد يعرض حياتكم للخطر".