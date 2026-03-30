اليونيفيل: مقتل جنديين وإصابة آخرين إثر انفجار مجهول المصدر في بني حيان…

2026-03-30 | 12:43
اليونيفيل: مقتل جنديين وإصابة آخرين إثر انفجار مجهول المصدر في بني حيان…
اليونيفيل: مقتل جنديين وإصابة آخرين إثر انفجار مجهول المصدر في بني حيان…

أعلنت "اليونيفيل"، في بيان، أن جنديان من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل قُتلوا اليوم "في حادث مأساوي بجنوب لبنان، إثر انفجار مجهول المصدر دمّر آليتهم قرب بني حيان". 

وأوضحت أن جندي ثالث أُصيب بجروح خطيرة، كما أُصيب رابع بجروح. 

وقالت إن هذا الحادث المميت هو الثاني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مؤكدة أنه "لا ينبغي لأحد أن يموت خلال عمله في خدمة السلام".

وتقدمت "اليونيفيل" بخالص التعازي إلى عائلات وأصدقاء وزملاء هذين الجنديين الشجاعين اللذين ضحيا بحياتهما في سبيل السلام، متمنية للمصابين الشفاء العاجل والكامل.

وأكدت "بدأنا تحقيقاً لتحديد ملابسات الحادث".

وشددت "اليونيفيل" على "ضرورة التزام جميع الأطراف بواجباتها بموجب القانون الدولي، وضمان سلامة وأمن موظفي وممتلكات الأمم المتحدة في جميع الأوقات، بما في ذلك تجنب أي أعمال قد تُعرّض جنود حفظ السلام للخطر". 

وأوضحت أن الهجمات المتعمدة على جنود حفظ السلام تُعدّ انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وقد ترقى الى جرائم حرب.

وقالت إن "الخسائر البشرية لهذا النزاع باهظة للغاية، وكما قلنا من قبل، يجب أن يتوقف العنف".
 

آخر الأخبار
2026-03-26

الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة جنديين وضابطين آخرين في معارك جنوبي لبنان

LBCI
خبر عاجل
23:43

اليونيفيل: مقتل جندي حفظ سلام ولا نعرف حتى الآن مصدر المقذوف

LBCI
أخبار دولية
2026-03-13

مقتل جندي فرنسي وإصابة آخرين في هجوم بمُسيرة بالعراق

LBCI
أخبار دولية
2026-02-24

مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين في انفجار قرب محطة قطارات في موسكو

LBCI
خبر عاجل
13:32

البيت الأبيض: المحادثات مستمرة مع إيران وتسير بشكل جيد

LBCI
خبر عاجل
13:21

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان قرى في البقاع الغربي... انتقلوا إلى شمال بلدة القرعون

LBCI
أخبار لبنان
12:33

الجيش الإسرائيليّ: قضينا في بيروت على قادة بارزين في الوحدة المسؤولة عن التنسيق بين حزب الله والتنظيمات الفلسطينية

LBCI
خبر عاجل
09:27

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا موقعًا للدفاع الجوي قرب بحر قزوين شمالي إيران

LBCI
خبر عاجل
2026-01-26

رئيس الوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم السفير سيمون كرم لـ"الحدث": طرحنا عودة الجنوبيين كأساس لموقفنا من المفاوضات ونتمسك بآلية لجنة وقف النار ونطالب باجتماعها قريبا

LBCI
أخبار لبنان
02:42

وزيرة التربية للـLBCI: هدفنا انقاذ العام الدراسي... وهذا ما قالته بشأن الامتحانات الرسمية

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-31

عراقجي: حرية الملاحة والمرور الآمن للسفن التجارية في مضيق هرمز أمر بالغ الأهمية لإيران كما هو الحال بالنسبة لجيراننا

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-21

البرلمان الأوروبي يصوت غدا الخميس على قرار تشديد العقوبات على إيران

LBCI
أخبار لبنان
16:18

تهديد هو الاولُ من نوعِه في هذه الحرب: سكان قرى في البقاع الغربيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:15

من جنوب الليطاني الى جنوب الزهراني...باقون رغم الحذر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

تيليتون الصمود نحو تثبيت الجنوبيين في أرضهم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

تفاصيل المباحثات السعودية – الأردنية – القطرية في جدة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

أزمة الطاقة العالمية فرصة لم تكتمل لروسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

المحادثات الأميركية –الإيرانية… هل زادت حظوظ التسوية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

كتفه يؤلمه… وسيتجه وزير الخارجية الباكستانية إلى الصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

من الحديد إلى الكهرباء… الحرب تغيّر قواعدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

المصارف ضد استخدام أموال المودعين لمعالجة تداعيات الحرب

LBCI
اقتصاد
07:11

وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آذار

LBCI
خبر عاجل
13:21

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان قرى في البقاع الغربي... انتقلوا إلى شمال بلدة القرعون

LBCI
خبر عاجل
01:21

إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم الإخلاء فورًا

LBCI
أمن وقضاء
02:20

غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية... إليكم الصورة

LBCI
حال الطقس
01:44

الأمطار مستمرة اليوم وتنحسر غدا لتتجدد عصر الأربعاء

LBCI
أخبار لبنان
07:57

شركة طيران الشرق الأوسط تعلن عن رحلاتها من 31 آذار ولغاية 6 نيسان

LBCI
أخبار لبنان
04:23

إقفال الإدارات الرسمية والبلديات في 3 و6 و10 و13 نيسان لمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح لدى الطوائف المسيحية

LBCI
أخبار لبنان
07:47

الجيش اللبناني ينعى الجندي علي حسين عجم الذي استشهد بغارة إسرائيلية في العامرية – صور

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
