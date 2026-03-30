اليونيفيل: مقتل جنديين وإصابة آخرين إثر انفجار مجهول المصدر في بني حيان…

أعلنت "اليونيفيل"، في بيان، أن جنديان من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل قُتلوا اليوم "في حادث مأساوي بجنوب لبنان، إثر انفجار مجهول المصدر دمّر آليتهم قرب بني حيان".وأوضحت أن جندي ثالث أُصيب بجروح خطيرة، كما أُصيب رابع بجروح.وقالت إن هذا الحادث المميت هو الثاني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مؤكدة أنه "لا ينبغي لأحد أن يموت خلال عمله في خدمة السلام".وتقدمت "اليونيفيل" بخالص التعازي إلى عائلات وأصدقاء وزملاء هذين الجنديين الشجاعين اللذين ضحيا بحياتهما في سبيل السلام، متمنية للمصابين الشفاء العاجل والكامل.وأكدت "بدأنا تحقيقاً لتحديد ملابسات الحادث".وشددت "اليونيفيل" على "ضرورة التزام جميع الأطراف بواجباتها بموجب القانون الدولي، وضمان سلامة وأمن موظفي وممتلكات الأمم المتحدة في جميع الأوقات، بما في ذلك تجنب أي أعمال قد تُعرّض جنود حفظ السلام للخطر".وأوضحت أن الهجمات المتعمدة على جنود حفظ السلام تُعدّ انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وقد ترقى الى جرائم حرب.وقالت إن "الخسائر البشرية لهذا النزاع باهظة للغاية، وكما قلنا من قبل، يجب أن يتوقف العنف".