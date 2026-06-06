الجيش: استشهاد عدد من العسكريين بينهم ضابط بغارة عدوانية همجية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردلي - النبطية في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وشعبه

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معلومات للـLBCI: استشهاد رئيس القسم الرابع في قيادة اللواء السابع العميد وسام صبرا وسائقه إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردلي - ‫النبطية ‏فيما لا تزال المعطيات تشير إلى احتمال وجود شهيد إضافي كان داخل الآلية المستهدفة