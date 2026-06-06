معلومات للـLBCI: استشهاد رئيس القسم الرابع في قيادة اللواء السابع العميد وسام صبرا وسائقه إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردلي - ‫النبطية ‏فيما لا تزال المعطيات تشير إلى احتمال وجود شهيد إضافي كان داخل الآلية المستهدفة

إنذار إسرائيلي عاجل الى سكان 5 بلدات جنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال نهر الزهراني

إنذار إسرائيلي عاجل الى سكان 5 بلدات جنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال نهر الزهراني

الجيش: استشهاد عدد من العسكريين بينهم ضابط بغارة عدوانية همجية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردلي - النبطية في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وشعبه