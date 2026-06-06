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إنذار إسرائيلي عاجل الى سكان 5 بلدات جنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال نهر الزهراني

خبر عاجل
2026-06-06 | 03:09
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إنذار إسرائيلي عاجل الى سكان 5 بلدات جنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال نهر الزهراني
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إنذار إسرائيلي عاجل الى سكان 5 بلدات جنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال نهر الزهراني

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي انذارا عاجلا الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: عرمتی، مشغرة، كفر حونة، سجد (جزین)، انصارية.

وقال: "في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف اطلاق النار، يضطر الجيش الإسرائيلي للعمل ضده بقوة".

وأضاف: "حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال نهر الزهراني. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر".
 
 

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