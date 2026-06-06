إنذار إسرائيلي عاجل الى سكان 5 بلدات جنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال نهر الزهراني

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي انذارا عاجلا الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: عرمتی، مشغرة، كفر حونة، سجد (جزین)، انصارية.



وقال: "في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف اطلاق النار، يضطر الجيش الإسرائيلي للعمل ضده بقوة".



وأضاف: "حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال نهر الزهراني. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر".