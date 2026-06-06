نواف سلام: إطلاق أعمال تأهيل وتشغيل مطار الرئيس رينيه معوّض في القليعات ليس مشروعًا استثماريًا فحسب بل هو خطوة في صلب الإنماء المتوازن وفي صلب العدالة بين المناطق وفي صلب مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها

نواف سلام: عندما مثلت حكومتنا أمام مجلس النواب قلنا بالبيان الوزاري إن الحكومة ستعمل على تشغيل مطار القليعات لأهميته الإنمائية ولم تكن هذه العبارة هامشاً في نص بل كانت التزامًا أمام اللبنانيين واليوم نحن هنا لنقول إن هذا الالتزام بدأ يتحوّل إلى واقع

نواف سلام: عندما مثلت حكومتنا أمام مجلس النواب قلنا بالبيان الوزاري إن الحكومة ستعمل على تشغيل مطار القليعات لأهميته الإنمائية ولم تكن هذه العبارة هامشاً في نص بل كانت التزامًا أمام اللبنانيين واليوم نحن هنا لنقول إن هذا الالتزام بدأ يتحوّل إلى واقع

سلام: من عكّار من هذه الأرض الخصبة ومن بين أهلها الطيّبين أوجه تحية اكبار الى كل قرية وبلدة ومدينة جنوبية وأقول لأهلها ان معاناتكم هي معاناتنا جميعاً فكما ان لا استقرار في لبنان طالما بقي الجنوب مهدداً فهو لن يتعافى إذا بقيت عكار مهملة والبقاع محروما