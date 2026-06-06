نواف سلام: عندما مثلت حكومتنا أمام مجلس النواب قلنا بالبيان الوزاري إن الحكومة ستعمل على تشغيل مطار القليعات لأهميته الإنمائية ولم تكن هذه العبارة هامشاً في نص بل كانت التزامًا أمام اللبنانيين واليوم نحن هنا لنقول إن هذا الالتزام بدأ يتحوّل إلى واقع

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