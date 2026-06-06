سلام من مطار القليعات: هذا المطار ليس بديلًا عن مطار بيروت فلبنان يحتاج إلى بنية جوية حديثة ومتكاملة كما يحتاج إلى ربط مناطقه بالدورة الاقتصادية الوطنية وقريباً بإذن الله تكون الرحلات من هذا المطار قد انطلقت فلا تبقى عكار منطقة على أطراف الوطن

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سلام: استكمال تطبيق الطائف يتطلب ان تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية كما اتى حرفياً في نص الاتفاق وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية وبعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب وبإعادة الإعمار