سلام: التزامنا في البيان الوزاري بالنهوض بالشمال وعكّار اتى من ضمن رؤية لا تقتصر على تشغيل مطار القليعات بل من خلال 4 ركائز استراتيجية شملت تفعيل المنطقة الاقتصادية الخاصة بطرابلس واستكمال مشروع معرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي وتطوير مرفأ طرابلس

سلام من مطار القليعات: هذا المطار ليس بديلًا عن مطار بيروت فلبنان يحتاج إلى بنية جوية حديثة ومتكاملة كما يحتاج إلى ربط مناطقه بالدورة الاقتصادية الوطنية وقريباً بإذن الله تكون الرحلات من هذا المطار قد انطلقت فلا تبقى عكار منطقة على أطراف الوطن

سلام من مطار القليعات: هذا المطار ليس بديلًا عن مطار بيروت فلبنان يحتاج إلى بنية جوية حديثة ومتكاملة كما يحتاج إلى ربط مناطقه بالدورة الاقتصادية الوطنية وقريباً بإذن الله تكون الرحلات من هذا المطار قد انطلقت فلا تبقى عكار منطقة على أطراف الوطن

نواف سلام: عندما مثلت حكومتنا أمام مجلس النواب قلنا بالبيان الوزاري إن الحكومة ستعمل على تشغيل مطار القليعات لأهميته الإنمائية ولم تكن هذه العبارة هامشاً في نص بل كانت التزامًا أمام اللبنانيين واليوم نحن هنا لنقول إن هذا الالتزام بدأ يتحوّل إلى واقع