نواف سلام: لا مناطق منسية بعد الآن ولا إنماء مؤجلاً بعد اليوم بل دولة واحدة وفرص واحدة ومستقبل واحد لجميع اللبنانيين

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وزير الأشغال من مطار رينيه معوض - القليعات: هذا المطار ليس لعكار وحدها ولا للشمال وحده بل لكل لبنان ليؤكد أن الدولة قادرة على تحويل المشاريع المعلقة الى انجازات ملموسة عندما تتوفّر الإرادة